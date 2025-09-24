Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaları barındıran grup için en yüksek teklifi 20 milyar 350 milyon TL ile Saat&Saat verdi.

İHALE SONRASI GÖZLER KOMİSYONA ÇEVRİLDİ

İhalede Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketleri satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenen şirketler için en yüksek teklif Saat&Saat’ten geldi. Satışın kesinleşmesi, ihale komisyonunun onayının ardından gerçekleşecek.Satış işlemini doğrulayan Saat&Saat'in patronu Ramazan Kaya, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Aydınlı Grup, 306’sı yurt dışında olmak üzere toplam 690 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte Hazine’ye ait hisselerin alıcı firmaya devri yapılacak.

FETÖ SORUŞTURMALARI SONRASINDA TMSF’YE DEVREDİLMİŞTİ

Aydınlı Grubu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geçen yıl aldığı kararla grup içerisindeki 12 şirketin Hazine’ye geçmesine hükmetmişti.

TMSF yetkilileri, ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi gerektiğini belirtti. Saat&Saat yönetimi ise satış sürecine ilişkin detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu.