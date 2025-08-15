Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen ve 695 gündür firari bulunan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel dün gece Ankara'da bir villada yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir villada kaldığı belirlendi.

Dün gece yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Kahramanmaraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLİN DAMADININ ÇIKTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kervancıoğlu ve Pekel’in saklandığı 7 bin metrekarelik arazisi olan lüks villanın, eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu ortaya çıktı.

Samani’nin kızı Betül Samani ile Cengiz Gökay’ın nikah şahitliğini dönemin AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcıları Menderes Türel, eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Sebahattin Öztürk, AKP Milletvekili Vecdi Gönül ile AKP İl Başkanı Mustafa Köse yapmıştı.

"ONLARIN KALDIĞINI BİLMİYORDUM"

BirGün’ün ulaştığı ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’liyle fotoğrafı olan Cengiz Gökay, firari sanıkların villasında yakalanmasına dair “Onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı. Emniyet ifadeye çağırırsa gider ifade veririz” dedi.