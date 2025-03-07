Hambantota kentinin 18 kilometre uzağında kirsal bir bölge olan Mattala kasabasında bulunan havalimanının yapımına 2009 yılında başlandı. İnşaatın büyük bölümü Çin tarafından finanse edilirken, dönemin Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa tarafından 2013 yılında açılışı yapıldı. Ancak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından hazırlanan bir raporda bu kadar büyük bir yatırımın yerine başkent Colombo'daki Bandaranaike Havalimanı'na ikinci bir pist yapılmasının daha faydalı olacağı belirtilmişti.

Uzmanlar, pistin konumlandırılmasının uçakları tehlikeli yan rüzgarlara karşı savunmasız hale getirdiğini vurgularken, çevreciler ise havalimanının fil ve göçmen kuşların yaşadığı bir habitatın üzerine inşa edilmesini eleştirdi. Proje için 2.000 dönümlük bir alan tamamen temizlendi.

BAŞLANGIÇTA BU KADAR TENHA DEĞİLDİ

Başlangıçta SriLankan Airlines, Mihin Lanka, Cinnamon Air, Air Arabia ve Flydubai gibi hava yolları bu havalimanına seferler düzenliyordu. Ancak düşük talep nedeniyle 2018 yılına gelindiğinde neredeyse tüm havayolları Mattala'dan çekildi.

1 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ VAR

1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası, 10.000 metrekarelik bir alana sahip ve 12 check-in kontuarı ile 2 kapı bulunduruyor. Ancak 2015 yılında yayınlanan bir Havacılık Merkezi (CAPA) raporu, havalimanının gereksiz olduğunu ve Sri Lanka havacılığı için bir yük haline geldiğini belirtti: "Gerçek şu ki Mattala rajapaksa Uluslararası Havalimanı'na ihtiyaç yok ve SriLankan Airlines'ın kendini toparlamaya çalıştığı bu dönemde büyük bir dikkat dağıtıcı unsur."

HAVALİMANI PİRİNÇ DEPOSU OLDU

2015 yılında uçuş gelirlerinin düşmesiyle Mattala Rajapaksa Uluslararası Havalimanı'nın kullanılmayan kargo terminalleri, bölgedeki bol pirinç hasadını depolamak için kiralandı. Ayrıca kullanılmayan uçaklar için uzun süreli park alanı olarak hizmet vermeye başladı.

2016 yılına gelindiğinde havalimanı haftada yalnızca iki uçuşa ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise haftada sadece yedi yolcu tarafından kullanıldığı bildiriliyor.