İktidarın, Türkiye’nin kaynaklarını yerli-yabancı farketmeksizin yabancılara akıtma hamleleri bitmiyor. Yapım kararı, inşaa süreci, yıllardır bitirilememesi gibi birçok konuyla gündemden düşmeyen Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali, bu kez da Rusya’nın Türkiye üzerinden elde edeceği kârla gündeme geldi.

İPTAL EDİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Santrali’ni 69 yıl süreyle işleteceğini ve toplam 180 milyar 70 milyon dolar (7 trilyon 777 milyar TL) kazanacağını belirterek, “Akkuyu bir peşkeştir” dedi. Akkuyu’da yaşananları “AKP’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik” sözleriyle duyuran Yavuzyılmaz, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rusya’nın 69 yılda işletme kârı 207 milyar dolar olacak. Projede kullanılan kredilerin anapara ve faiz toplamı 24 milyar 229 milyon dolar, hissedar katkısı tutarı ise 3 milyar 100 milyon dolar olacak. Bu kalemler düşüldüğünde, Rusya’nın Akkuyu’dan toplam net kârı 180 milyar 70 milyon dolar olacak. Bu tutar güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liradır.”

Santralde çalışan işçiler ödenmeyen maaşları için eylem yapmış, Jandarma işçilere sert müdahale etmişti.

Santralin teslim sürecinin geçtiğini de hatırlatan Yavuzyılmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bunun adı, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir. İşin gecikmesi gerekçe gösterilerek derhal Akkuyu sözleşmesi iptal edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Teslim tarihi hâlâ net değil

2023 yılında üretime başlayacağı söylenen santralin inşaasının hâlâ bitmemesine karşın ne zaman biteceği de net değil. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev dün yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye’de nükleer enerjiyi bu yıl içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız” derken yine net tarih vermedi.