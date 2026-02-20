AKP, 24 yıla ulaşan iktidar döneminde milyonlarca emekli ve çalışanı açlık ve derin yoksulluğa, ülkeyi de büyük bir borç yüküne sürükledi. AKP iktidarda kaldığı 24 yıllık dönemde, Osmanlı’nın 624 yılda yaptığı borçlanmanın 2.5 katı, 2002 öncesi Cumhuriyet döneminin 3.3 katı borçlanma yaptı. İktidardaki her bir yıllık dönemde yapılan borç dikkate alındığında AKP, Osmanlı dönemini 66.2 kat, 1923-2002 dönemi ise 10.8 kat kat aştı.

OSMANLI VE 624 YIL

Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kuruldu, 1923 yılına kadar 624 yıl yönetimde kaldı. İmparatorluk dağıldığında Osmanlı’dan geriye 161 milyon 603 bin 833 Osmanlı Altın Lirası borç kaldı. Bu borcun 107 milyon 528 bin 461 Osmanlı Altın Lirası Türkiye Cumhuriyeti’ne kaldı.

Osmanlı Altın Lirası 22 ayar 7.2 gram altına karşılık geliyor. Bu da 24 ayar altında 6.6 gram ediyor. Bugünkü kurlarla Osmanlı’nın 161.6 milyon altın borcu yaklaşık 170 milyar dolara karşılık geliyor. Bu borcun yaklaşık 115 milyar dolarını Türkiye Cumhuriyeti ödeyip bitirdi.

433 MİLYAR DAHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2002 yılı sonunda borç stoku ise 132 milyar dolar oldu. 2002 sonunda iktidara gelen AKP bu borcun üzerine 433 milyar lira daha borç ekledi ve ülkenin brüt borç stoku 2025 sonu itibarıyla 565 milyar dolara çıktı.

Söz konusu veriler AKP’nin iktidarda olduğu 24 yılda Osmanlı’nın 2.5 katı, 2002 öncesi Cumhuriyet döneminin ise 3.3 katı daha fazla borçlanma yaptığını gözler önüne seriyor. Üstelik bu rekor borçlanmaya kamu-özel-işbirliği adı altında Hazine garantisiyle yaptırılan projelerdeki garanti borçlanmalar dahil değil.

Günlük ortalama borç 49 milyon doları aştı

Üç farklı dönemin yıllık ve günlük ortalama borçlanmaları hesaplandığında ortaya daha da kötü bir tablo çıkıyor. Osmanlı 624 yıllık döneminde her bir yılda ortalama 272.4 milyon TL, günlük ortalama da 746 bin dolar borçlandı. Buna karşılık AKP, 24 senede yıllık ortalama 18 milyar 42 milyon dolar, günlük ortalama 49 milyon 429 bin dolar borçlanma yaptı. 2002 öncesi dönemde yıllık borçlanma 1 milyar 670 milyon, günlük ortalama 4 milyon 578 bin dolar olmuştu. Buna göre AKP borçlanmada Osmanlı’ya 66.2 kat, 2002 öncesi döneme 10.8 kat fark attı.