Norveçliler, Avrupa'da geleneksel hale gelen "ısıtmalı zemin" sistemlerinden çok daha verimli bir yöntem olan "ısıtmak yerine ısıyı içeride tutmak" yöntemini tercih ediyor. Bu yaklaşım, boru ya da kabloyla çalışan sistemlere ihtiyaç duymadan zemini sıcak tutuyor.

Sonuç olarak da daha az enerji tüketimi, daha düşük faturalar ve daima sıcak bir ev elde ediliyor.

"ISITMAK DEĞİL ISI KAÇIŞINI ÖNLEMEK"

Türkiye gibi iklimi kışın birçok bölgede sert geçen ülkelerde çoğu evde sıcak su boruları aracılığıyla ısıtma sağlanıyor. Ancak Norveçliler bambaşka bir anlayışla hareket ediyor: Amaç ısıyı üretmek değil, kaçışı önlemek yani ısıyı içeride tutmak.

Bu sayede "aktif ısıtma" olmadan zeminden soğuk geçişi tamamen engelleyen bir yapı oluşturuluyor. Yani zemin sıcaklığını koruyan şey enerjiden ziyade mükemmel bir yalıtım.

BORUSUZ SICAK ZEMİN SİSTEMİ

Norveç inşaat standartları, toprağın altındaki soğuk havayı engellemek için çift katlı bir temel yalıtımı şart koşuyor.

- Dış cephe + iç tabanda 100 mm XPS (ekstrüde polisteren) yalıtım kullanılıyor.

- Bu sistem, betonun altını ve yan duvarlarını ısı kaybına karşı tamamen kapatıyor.

- Üstelik XPS malzemesi su geçirmiyor ve yıllar geçse de ısı yalıtımını kaybetmiyor.

Son kat döşeme altına yerleştirilen folyolu yalıtım tabakası da ikinci bir bariyer görevi görüyor. Bu tabaka, radyatörlerden veya güneş ışığından gelen ısıyı içeriye geri yansıtıyor.

RADYATÖRÜ AÇIP KAZANI KISIYORLAR

Norveçli mühendisler, "daha fazla ısı değil, daha akıllı ısıtma" prensibiyle hareket ediyor. Evlerde radyatör gücü üç kat artılıyor ancak kazan ısısı düşürülüyor.

Örneğin:

- 1500 watt ısı gerektiren bir odada radyatör 75–80°C'ye kadar ısınmak zorunda.

- Ancak 4500 watt kapasiteli bir radyatör kullanıldığında aynı ısıyı yalnızca 45–50°C suyla verebiliyor.

Bu da ısı pompaları ve yoğuşmalı kombiler için mükemmel verimlilik sağlıyor. Düşük sıcaklıkta çalışan sistemlerin verim katsayısı (COP) çok daha yüksek. Yani aynı konfor için daha az enerji harcanıyor.

Bu yapı sayesinde beton plaka, evdeki ısıyı uzun süre muhafaza ediyor.

Yani zemin aslında ısıtılmıyor, sadece soğumasına izin verilmiyor. Evdeki ısı kaybolmadığı için taban yüzeyi her zaman "doğal" bir sıcaklıkta kalıyor.

Bu da düşük enerji harcayarak konforlu, dengeli ve sürdürülebilir bir ısınma sistemi yaratıyor.