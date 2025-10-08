Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin “2025-2026 Milletvekilleri Buluşması” programında önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıda ayrıca 7 belediye başkanı AKP’ye katıldı. Yeni katılan başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Sahneye çıkan yedi belediye başkanından dördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü.
AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:
1-Ardahan Göle Gökhan Budak - CHP
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - DP
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş - DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - YRP
6-Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - YRP