2016 yılında kullanılmaya başlayan çipli sürücü belgelerine geçiş süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden uzatıldı. Daha önce 31 Temmuz olarak açıklanan son tarih, yoğun talep nedeniyle 31 Ekim’e ertelendi. Böylece sürücüler, 15 TL karşılığında eski tip ehliyetlerini yenileyebilecek.

ÇİPLİ EHLİYETLERİN AVANTAJLARI

Yeni nesil sürücü belgeleri, çipli yapısıyla güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Uluslararası uyumluluk taşıyan bu belgeler, farklı işlemlerde kimlik yerine de kullanılabiliyor. Ancak son tarihten sonra ehliyet yenilemek isteyenler 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.

EHLİYET YENİLEME ADIMLARI

Ehliyetini değiştirmek isteyenlerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı Merkezi’nden veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alması gerekiyor.

Başvuru öncesinde 15 TL olan yenileme ücretinin anlaşmalı bankalara, vergi dairelerine ya da GİB üzerinden yatırılması şart.

Randevuda talep edilen belgeler ise şöyle:

-Mevcut sürücü belgesi

-Sürücü sağlık raporu

-Yenileme ücreti ödeme makbuzu

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Adli Sicil Kaydı (elektronik ortamda sorgulanabiliyor)

Başvuru yapıldıktan sonra yeni ehliyet, ortalama 10 gün içinde adrese teslim ediliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi veriliyor.

GECİKMEYİN, CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN UYARISI!

31 Ekim sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu nedenle sürücülerin zamanında başvuru yaparak hem düşük maliyetle ehliyetlerini yenilemeleri hem de mağduriyet yaşamamaları önem taşıyor.