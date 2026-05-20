Dev yapının taşınması için yaklaşık 300 aks hattı ile 50 adet SPMT (Kendinden tahrikli modüler taşıyıcı) sistemi devreye alındı. Uzaktan kontrol edilebilen bu özel araçlar, binlerce tonluk yükleri milimetrik hassasiyetle hareket ettirebiliyor.

MÜHENDİSLİK OPERASYONU GÜNLERCE SÜRDÜ

Taşınan yapı, bir maden işleme tesisinin ana bölümlerinden biri olarak tanımlandı. Operasyon kapsamında yollar güçlendirildi, geçici platformlar kuruldu ve güzergah boyunca özel güvenlik önlemleri alındı.

Uzmanlara göre bu tür ağır taşıma operasyonlarında en büyük zorluklardan biri zeminin yükü taşıyabilecek seviyede hazırlanması oluyor. Çünkü binlerce tonluk yapı hareket ederken oluşan baskı, standart yollar için ciddi risk oluşturabiliyor.

Bu nedenle taşıma güzergahında bazı bölümlerin özel çelik plakalarla desteklendiği ve hızın oldukça düşük tutulduğu belirtildi. Dev tesisin hareketi sırasında ekiplerin anlık denge kontrolü yaptığı ifade edildi.

SPMT SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Operasyonda kullanılan SPMT araçları, son yıllarda büyük enerji ve sanayi projelerinde sık kullanılmaya başlandı. Çok sayıda modüler tekerlek sisteminin birleşmesiyle oluşan platformlar, dev yapıları sökmeden taşıyabilmeleriyle dikkat çekiyor.

Bu sistemler sayesinde rafineri üniteleri, köprü bölümleri, petrol platformları ve büyük sanayi tesisleri tek parça halinde taşınabiliyor. Bilgisayar kontrollü hidrolik sistemler sayesinde araçların her tekerleği bağımsız şekilde hareket edebiliyor.

Mühendislik uzmanlarına göre Mozambik’teki operasyon, son dönemde gerçekleştirilen en dikkat çekici ağır taşıma projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle yapının sökülmeden taşınması, operasyonun teknik zorluk seviyesini artırdı.

MADEN VE ENERJİ PROJELERİNDE YAYGINLAŞIYOR

Son yıllarda büyük sanayi tesislerinin modüler şekilde üretilip daha sonra taşınması giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntem sayesinde projelerin kurulum süresi kısalırken maliyetlerin de düşürülebileceği belirtiliyor.

Özellikle Afrika’daki madencilik ve enerji yatırımlarında bu tür ağır taşıma operasyonlarının daha sık görülmeye başladığı ifade ediliyor. Çünkü uzak bölgelerde büyük tesislerin sahada sıfırdan kurulması yerine, önceden hazırlanmış modüllerin taşınması daha hızlı çözüm sunabiliyor.