Modern insanın ataları Afrika topraklarını terk edip Avrasya'nın balta girmemiş bölgelerine yayıldığında, orada onları bekleyen "kuzenleri" Neandertallerle karşılaştılar. Bu karşılaşmaların sadece kısa süreli bir selamlaşma olmadığı, bugün Afrika dışındaki her insanın DNA'sında taşıdığı yüzde 2'lik Neandertal izinden biliniyor. Ancak bilim dünyasını yıllardır meşgul eden "Bu melezleşme tam olarak nerede yaşandı?" sorusuna, yeni ve dev kapsamlı bir araştırma ezber bozan bir yanıt getirdi.

DEV BİR AŞK SAHASI

Geleneksel görüş, Homo sapiens ve Neandertallerin sadece Orta Doğu (Levant) bölgesinde karşılaştığını savunuyordu. Ancak henüz hakem onayından geçmemiş yeni bir çalışma, 1.200 farklı noktadan alınan ve 6 bin ile 44 bin yıl öncesine dayanan 4.147 antik genetik örneği mercek altına aldı.

Araştırmanın sonuçları ise oldukça şaşırtıcı. Neandertal genlerinin yoğunluğu, sanılanın aksine Orta Doğu'dan uzaklaştıkça azalmıyor, tam tersine artıyor. Veriler, melezleşmenin sadece tek bir bölgeyle sınırlı kalmadığını, Orta Doğu'dan başlayarak hem Asya'nın derinliklerine hem de Avrupa'nın kuzeyindeki Baltık Denizi'ne kadar uzanan 4.000 kilometrelik devasa bir coğrafyada gerçekleştiğini gösteriyor.

KESİNTİSİZ GEN AKIŞI

Dr. Mathias Currat ve ekibine göre, bu genetik karışım rastgele olaylar zinciri değil, modern insanın yaklaşık 60.000 yıl önceki büyük göçü sırasında yaşanan tek ve kesintisiz bir dalganın parçasıydı. Neandertallerin yaşadığı hariç alanın neredeyse tamamı dahildi.

NEANDERTAL ORANI HALA DÜŞÜK

Bu kadar geniş bir alana yayılan genetik miras rağmen Neandertal oranı hala düşük. Dr. Currat ise durumu şöyle açıklıyor:

"Melezleşme coğrafi ve zamansal olarak çok geniş bir alana yayılmış olsa da, tekil çiftleşme olayları muhtemelen çok nadirdi. Sadece en meraklı ya da maceracı bireyler türler arası sınırı aşıyordu; büyük çoğunluk kendi grubuyla kalmayı tercih ediyordu."

7 BİN YILLIK SÜREN ORTAKLIK

Tahminlere göre bu genetik alışveriş süreci yaklaşık 50.000 yıl önce başladı ve tam 7.000 yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında gerçekleşen nadir fakat etkili buluşmalar, bugün modern insanın bağışıklık sisteminden deri yapısına kadar pek çok özelliğini şekillendiren o meşhur %2'lik mirası oluşturdu.