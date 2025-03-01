Erzurum'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde meydana gelen olayda; komşuları, yaklaşık 10 gündür Önal'ı görmemeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kemal Önal'ı evinde yerde hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kemal Önal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine, cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Kemal Önal'ın eşinden boşandığı ve yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığı, ayrıca 7 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, Önal'ın vücudunda çeşitli izler ve morluklar tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.