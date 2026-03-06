Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, evinde 1-0 öne geçtiği Crystal Palace karşısında sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi 34'te Solanke'nin golüyle öne geçse de 38'de Micky van de Ven kırmızı kart gördü ve Tottenham'ın kabusu başladı...

40'ta Ismaila Sarr, penaltı golüyle skoru dengeledi. 45+1'de Larsen, Crystal Palace'ı öne geçirirken; 45+7'de Ismaila Sarr, skoru belirleyen golü attı: 1-3.

Tottenham için 38'de van de Ven'in kırmızı kartıyla başlayan kabus 40'ta skora yansımaya başlarken, 7 dakika içinde peş peşe yenen gollerin ardından taraftarlar da stadı birer birer terk etmeye başladı.

IGOR TUDOR GALİBİYET GÖREMEDİ

Daha önce Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, haftalar önce geldiği Tottenham'da henüz puanla tanışamadı. Premier Lig'de Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçta sahasında Arsenal'e 4-1 yenilen Tudor, bir hafta sonraki Fulham deplasmanından da 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak sahasında Crystal Palace'a 3-1 kaybetti...