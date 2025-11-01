Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, evinde en yakın takipçisi Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
7 DAKİKA SAHADA KALDI
Maçın 90. dakikasında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Bordo mavili ekipte Benjamin Bouchouari, karşılaşmaya 83. dakikada Zubkov yerine dahil oldu. Faslı futbolcu sahaya adım attıktan 7 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Bouchouari, ikili mücadeleye girdiği Sallai'nin adalesine basınca oyun dışı kaldı. Galatasaray karşısında oyuna girdikten 7 dakika 44 saniye sonra kırmızı kart gören 23 yaşındaki futbolcu Süper Lig tarihinde sonradan dahil olduğu bir maçtan en erken atılan Trabzonspor oyuncusu oldu.