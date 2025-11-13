Yeni yıl öncesi milyonlarca memur, emekli, asgari ücretli gözlerini ocak zammına çevirdi. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığından bulunuyor. Bu oran, ocak ayında maaşlara yüzde 18.7 ila 20.5 arasında zam yapılabileceğine işaret ediyor.

Memur maaşlarına yapılacak artış yalnızca çalışanları değil, emeklileri ve sosyal destek ödemesi alan vatandaşları da doğrudan etkileyecek. Yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahmini, memur zammının yaklaşık yüzde 19.61 seviyesinde olabileceğini gösteriyor.

MEMUR ZAMMI 7 KALEMDE ETKİLİ OLACAK

Memurlara yapılacak maaş artışı; ek ödemelerden sosyal yardımlara, kıdem tazminatından çocuk desteklerine kadar birçok kalemi etkileyecek.

Bu kapsamda artış yaşanacak kalemler şöyle:

-65 yaş aylığı

-Engelli maaşı

-Evde bakım yardımı

-Çocuk destek ödemeleri (SED)

-Emekli doktorların ilave ödemeleri

-Kıdem tazminatı tavanı

-Bedelli askerlik ücreti

YENİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 20,5’lik artış tahminine göre taban maaş ocak ayında 61 bin 407 liraya yükselecek.

Memurlara ödenen aile yardımları da artıştan pay alacak.

-Çalışmayan eş için yardım 2.660 TL’den 3.181 TL’ye,

-0-6 yaş çocuk yardımı 585 TL’den 699 TL’ye,

-6 yaş üstü çocuk yardımı ise 292 TL’den 349 TL’ye çıkacak.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu olan bir memurun aile yardımı 3.830 TL’den 4.581 TL’ye yükselecek.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 28 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Memur zammı, emekli memur maaşlarına da yansıyacak. En düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 TL’den 28 bin 118 TL’ye yükselecek.

Emekli doktorların maaşında da belirgin bir artış bekleniyor:

Uzman olmayan doktorların ilave ödemesi 23.404 TL’den 27.994 TL’ye,

Uzman doktorların ilave ödemesi ise 30.425 TL’den 36.392 TL’ye çıkacak.

SOSYAL YARDIM VE EVDE BAKIM ÖDEMELERİ YENİDEN HESAPLANACAK

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 65 yaş aylığı ocak itibarıyla 5.390 TL’den 6.447 TL’ye yükselecek.

Evde bakım yardımı 11.702 TL’den 13.997 TL’ye, engelli aylığı ise engel oranına göre 4.303 TL’den 5.147 TL’ye ve 6.454 TL’den 7.720 TL’ye çıkacak.

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan destek ödemeleri de 11.702 TL’den 13.997 TL’ye yükseltilecek.

ÇOCUK DESTEKLERİ VE SED ÖDEMELERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur zammı oranında artırılacak:

-Okul öncesi çocuklar için: 5.558 TL → 6.448 TL

-İlköğretim: 8.337 TL → 9.973 TL

-Ortaöğretim: 8.893 TL → 10.638 TL

-Yükseköğrenim: 10.005 TL → 11.967 TL

KIDEM TAZMİNATI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE DE ZAM GELİYOR

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

Şu anda 53.919 TL olan tazminat tavanı, yüzde 19.61 zam oranı gerçekleşirse 64.493 TL’ye çıkacak.

Bedelli askerlik ücreti de 2026 yılı başında 280.850 TL’den 335.925 TL’ye yükselecek.

Ocak ayında yapılacak memur zammı yalnızca maaşlara değil, sosyal yardımlardan çocuk desteklerine kadar birçok ödeme kalemini etkileyecek.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre artış oranı yüzde 20 civarında olacak. Bu da milyonlarca vatandaşa yeni yılda daha yüksek gelir anlamına geliyor.

*Haberde yer alan değerlendirmeler ve yapılan hesaplamalar tahminidir. Kesin rakam Aralık ayının sonunda belli olacak ve Ocak ayında memur, emekli, asgari ücretin yeni tutarı belli olacak.