AKP’nin iktidarda olduğu 23’üncü yılda 7’den 70’e herkes yeterli besini alabilmek için yardım kuyruklarında bekliyor. Hayat pahalılığı sağlıklı beslenmeyi zorlaştırırken, düşük ücretler nedeniyle vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanıyor. 14 bin 469 lira aylık alan emekliler 70 TL’ye 4 çeşit yemekle karnını doyurmak için sıraya giriyor ya da Et ve Süt Kurumu’nun önünde gecenin karanlığında ve ayazında kapıların açılmasını bekliyor.

BESLENMEYE DESTEK

Haneler her geçen ay gittikçe yoksullaşırken, çocukların ve gençlerin geleceğe bakışı değişiyor. Yoksulluk içindeki hanelerin sayısı giderek artıyor. Bu bağlamda İzmir Selçuk Belediyesi’nin, ‘Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’ projesi dikkat çekti. Projede çocukların sağlıklı beslenmesine destek olunması hedefleniyor. Gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlik ile yüksek enflasyonun toplumun geniş kesimlerini yoksullaştırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yoksulluk ve Yaşam Koşulları’ verilerine göre yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunanların oranı yüzde 30’a çıktı ve yoksul fert sayısının 25 milyona yaklaştı.

Resmi verilere göre on çocuktan dördü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Yaklaşık her on aileden biri çocuklarına yeni giysiler alamıyor. Her on aileden biri çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini karşılayamıyor. Proje kapsamında, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına gerekli gıda ürünleri haftalık olarak ulaştırılıyor.

Gıda dayanışması projesi

Efes Selçuk Gıda Dayanışması Projesi’nin kent dayanışması ruhuyla hayata geçen bir proje olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi, çocuklar anne karnına düştüğü andan itibaren sağlıklı gelişimi için Efesli Anneler Kolisi, doğduktan sonra 0-2 yaş arası bez ve mama ihtiyaçlarını karşılayan Efesli Bebeler kolisi, okula giden çocukların beslenme çantalarına Efesli Çocuklar kolisiyle destek olan bir dayanışma projesidir” dedi.

Su fiyatlarına 1 yılda 4 zam

Konya’da bir yıl içinde su fiyatlarına 4 kere zam geldi. Son zamla beraber şehirde 1 metreküp suyun fiyatı 37 lira 16 kuruşa yükseldi. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ, son iki yıldır su fiyatlarına enflasyon oranına göre üç ayda bir zam yapıyor. Vatandaşlar iki kişi için 900 lira fatura ödediklerini belirtiyor. Konyalı bir vatandaş, “İyice soğuduk bu hükümetten. Erken seçim gelsin de bunlar bir gitsin” dedi. Öte yandan Aksaray’da 2 tane 0.33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı işlem başlattı.