Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sivasspor karşılaşmasının zorlu geçtiğini belirten Livakovic, "Sivasspor karşılaşması zor bir maçtı ama bizim planımız belli. Sezon sonuna kadar, son ana kadar savaşacağız." dedi.

'SAKATLIKTAN DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜM'

Sakatlık süreci hakkında da konuşan başarılı kaleci, takıma yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu söyledi:

“Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum.”

ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUTLU

Livakovic, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumu hakkında ise şunları söyledi:

"7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur."

HIRVAT KALECİDEN TARAFTARA ÇAĞRI

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderen Livakovic, "Son maç deplasmandaydık. Taraftarlarımızı özledik. Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar." diyerek, taraftarların desteğinin önemine dikkat çekti.