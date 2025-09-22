UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da Avrupa dönüşü şok yaşadı. Frankfurt, Bundesliga'nın 4. haftasında Union Berlin'e evinde 4-3 mağlup oldu.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçta Union Berlin'in yıldızı Oliver Burke, hat-trick yaparak maça damgasını vuran isim olurken Burke'nin attığı 3 golün asisti de Andrej Ilic de galibiyette büyük rol oynadı. Konuk ekibin bir diğer golünü ise Ilyas Ansah kaydetti.

CAN UZUN SERİYE BAĞLADI

Eintracht Frankfurt'un gollerini Nathaniel Brown, Can Uzun ve Jonathan Burkardt penaltıdan kaydetti. Milli yıldız Can Uzun, Galatasaray maçının ardından Union Berlin ağlarını da boş geçmedi. Ancak milli yıldızın çabası geri dönüş için yetmedi ve Frankfurt, sahadan eli boş ayrıldı.

Union Berlin bu galibiyetle 6 puanla 10. sıraya yükseldi. Frankfurt ise aynı puan ve averaj farklıyla 6. basamakta yer aldı.