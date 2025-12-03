Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Eyüpspor ile Çankayaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Eyüpspor 6-1 kazandı ve adını gruplara yazdırdı.
Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı. Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.