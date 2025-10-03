Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Tam 7 gole sahne olan maçı Karadeniz ekibi 5-2 kazandı.
GOLLE BAŞLADI
4. dakikada konuk ekip öne geçti. Baskı ile topu alan Laçi'nin defansın arasına attığı pasta buluşan Rak-Sakyi, ağları buldu: 0-1.
Karşılaşmanın 9. dakikasında fark 2'ye çıktı. Emrecan Bulut rakip yarı alana taşıdığı topu, Jurecka’ya yolladı. Kaleci Julian ile karşı karşıya kalan Jurecka, şık bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.
13. dakikada fark 1'e düştü. Savunma arkasına atılan pasta Soner Dikmen’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruş golle sonuçlandı: 1-2.
Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Rizespor üstünlüğü ile sona erdi.
SON BÖLÜMDE GOL YAĞDI
Maçın ikinci yarısı da golle başladı. 48. dakikada tıpkı maçın başında olduğu gibi Rak-Sakyi, ağları buldu: 1-3.
Dakiklar 86'yı gösterirken Zeqiri farkı tekrardan 3'e çıkardı: 1-4.
Antalyaspor'da 89. dakikasında Cvancara skoru 4-2'ye getirse de Çaykur Rizespor, 90+1'de Mihaila'nın attığı golle skoru 5-2'e getirdi ve mücadele sona erdi.
İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Antalyaspor taraftarı teknik direktör Emre Belözoğlu'nu istifaya davet etti.
Çaykur Rizespor karşısında fark açılınca Antalyaspor tribünleri "Emre istifa" protestosu yapmaya başladı. Taraftarlar maç bitimine kadar tepkilerine devam etti.