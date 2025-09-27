Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi bordo mavililer 4-3 kazanmayı başardı. Trabzonspor, 20. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 28. dakikada Tiago Çukur'un golüyle eşitliği yakaladı. 35. dakikada Paul Onuachu'nun attığı müthiş golle bordo-mavililer yeniden üstünlüğü sağladı. Nijeryalı oyuncu ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Trabzonspor soyunma odasına 3-1’lik üstünlükle girdi.
88’DEN SONRA 3 GOL
Karşılaşmanın 88. dakikasında Danylo Sikan farkı üçe çıkaran golü attı. 90+1 ve 90+2. dakikada David Fofana farkı 1'e indirdi. Maçı Trabzonspor 4-3 kazandı. Bordo-mavililer, üç maçlık galibiyet hasretini Karagümrük karşısında sonlandırdı.