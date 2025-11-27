UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Olimpiakos ile Real Madrid Yunanistan'ın Pire şehrinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 4-3 kazandı. Ev sahibi ekip Olympiakos 8. dakikada Chiquinho ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 22. dakikasında Kylian Mbappe skoru eşitledi, 24. dakikada milli yıldızımız Arda Güler'in müthiş asistinde Mbappe bir kez daha topu ağlarla buluşturarak Real Madrid'i öne geçirdi.

İspanyol devi, 29. dakikada yine Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı. Dakikalar 52'yi gösterirken Olympiacos, Mehdi Taremi ile farkı 1'e indirdi. 60. dakikada Real Madrid adına ilk yarının Mbappe bir kez daha sahneye çıkarak farkı yeniden ikiye çıkardı. 81. dakikada ise Ayoub El Kaabi Olympiakos adına farkı 1'e indiren golü kaydetti ve mücadele Real Madrid'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Fransız yıldız, 6 dakika 42 saniye içerisinde attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi tarihinde Salah'tan sonra en hızlı hat trick yapan ikinci isim olmayı başardı.