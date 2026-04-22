Belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde 7 Haziran’da yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi partilerin oy pusulasındaki sıraları kura ile belirlendi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimlerin yapılacağını açıkladı.
Yener, ara seçimlere 27 siyasi partinin katılacağını YSK’ya bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.