Antalya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, çok sayıda ilde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve dolu hayatı felç etti. Yollarda su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, saat 17.00 sıralarında yerini sağanak ve doluya bıraktı. Aniden bastıran yağış hayatı felç ederken, kentte kısa süreli dolu da görüldü. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunmaya, bazıları ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Yağışla birlikte sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, yol kenarlarındaki levhalar sürüklendi. Kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ağaçlar ile işletmelerin tenteleri devrildi, masa ve sandalyeler savruldu.

BİNANIN ÇATISI UÇTU

Kentte etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sonrası birçok noktada hasar meydana geldi. Yol kenarlarında ve parkların içinde bulunan ağaçlar devrildi, panolar savruldu. Yörükoğlu Kavşağı’nda ise bir binanın metal çatısı, dolu ve şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı, yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durdu. Yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kesici aletlerle çatıyı parçalara ayırdı. Ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.

81 ARAÇ, 323 PERSONEL ÇALIŞTI

Kent merkezinde etkili olan yoğun yağışla birlikte harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20 itfaiye araç, 58 personel, ASAT 18 araç, 86 personel, Park ve Bahçeler Dairesi 27 araç ve 95 personel ile çalışmalara destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 10 araç ve 70 kişilik personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı 6 araç ve 14 kişilik ekip ile sahada görev yaptı. Ekipler kentin birçok noktasında yola devrilen ağaç ve dalları trafik ve can güvenliği için hızla kaldırdı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de Nostalji tramvay hattının Yavuz Özcan Parkı girişinde ağaç devrilmesi sonucu elektrik hattında meydana gelen arızayı gidermek ve yeniden elektrik verilmesi için müdahalede bulundu.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de ana arterler başta olmak üzere dolu yağışı nedeniyle dökülen ve yağmur sularının taşıdığı yaprakların tıkadığı mazgalları temizledi. Ekiplerin en yoğun çalışması ise alt geçitlerde oldu. ASAT ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri aşırı yağış nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan Falez Alt Geçidi’nin trafiğe açılması için temizlik çalışması yaptı. Yoğun çalışmayla tamamlanan temizliğin ardından alt geçit kısa süre sonra trafiğe açıldı.

ANKARA'DA 2 İLÇEDE DOLU YAĞDI

Ankara'nın bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde yer yer dolu yağdı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili oldu. Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde ise sağanakla birlikte dolu yağdı. Dolu, özellikle Beypazarı'nda ekili alanlarda zarar neden oldu. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BEYPAZARI’NDA HORTUM BAZI EVLERE VE AĞILLARA ZARAR VERDİ

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan hortum, bazı ev ve ağıllarda hasara yol açtı.

Hortum, Dibecik ve Çantırlı mahallelerinde etkili oldu. Hortum nedeniyle bazı ev ve ağılların çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Aşağı Başağaç Mahallesi'nde evi derenin yakınında bulunan Tekin Kızmaz, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Kızmaz, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dibecik Mahallesi'nde ise caminin minaresi zarar gördü, trafo direğinin yıkılması sonucu mahalleye elektrik verilmedi.

Kaymakam Ünal Coşkun ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ile ekipler, bölgede incelemede bulundu.

Coşkun, olayın ardından ilgili kurumlarla görüşmede bulunacaklarını, teknik rapor hazırlanması yönünde çalışmaların da başlatıldığını söyledi.

VALİLİKTEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar şehrin kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ankara Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi'de hafif sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz'da yağış etkisini sürdürüyor. Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

MUĞLA'DA CADDE VE SOKAKALAR GÖLE DÖNDÜ

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Fethiye ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalırken, bazı ev ve iş yerlerine yağmur suları doldu.

Köyceğiz ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri yollarda biriken yağmur sularının akışını sağlamak için tıkanan rögarları açmak için çaba sarf etti.

AFAD, UMKE, Muğla İHH Köyceğiz, belediye ve güvenlik ekipleri olası su baskınları ve olumsuzluklara karşı mahalle aralarında çalışma yaptı.

Köyceğiz Belediyesi, hoparlörle yağışların devam edeceğini, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İZMİR VE MANİSA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İzmir'in Bergama ve Manisa’nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.

BİLECİK'TE SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.

Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.