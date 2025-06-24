Sakarya, Muğla, Çanakkale, Uşak, Hatay, Bursa ve İzmir'de orman yangını çıktı.

İZMİR'DE YANGIN

İzmir'in Narlıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alındı.

Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DEPODA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangına 24 araç, 107 personel ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

ÇANAKKALE'DE 250 HEKTAR KÜL OLDU

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ile toplam 182 personel müdahale ediyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Yangının ziraat alanında başlayıp ormana sıçradığını söyleyen Vali Toraman, “Yangın fıstık çamı plantasyon alanında büyük ölçüde etkili oldu. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum meydana gelmedi. Alan içerisindeki bir adet GES tesisi etkilendi. Arkadaşlarımızın ilk tespitlerine göre yaklaşık 80 hektarlık orman ve 125 hektarlık ziraat alanı yangından etkilendi. Toplamda 205 hektarlık alan bu yangından etkilenmiş gözüküyor. Yangın etkisini büyük ölçüde kaybetti. Arkadaşlarımızın söndürme müdahaleleri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

Son zamanlarda kentte özellikle insan kaynaklı orman yangınları ve arazi yangınlarının yoğunluk gösterdiğini söyleyen Vali Ömer Toraman, "Biz de kıymetli hemşerilerimizden yangına karşı hassasiyetlerinin yüksek olmasını, dikkatli olmalarını, tedbirli olmaları konusunda defaatle uyarılarda bulunduk. Özellikle biçerdöver kullanırken ve diğer tarım aletlerini kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı bir kere daha sıcaklıkların çok yüksek seyrettiği, nemin düştüğü ve rüzgarın şiddetli olduğu bu mevsimlerde azami dikkat göstermeye davet ediyoruz. Müdahale eden bütün Orman teşkilatının ve diğer görev alan arkadaşların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yangın bölgesinin emniyetini jandarma ekiplerimiz yeterli kuvvetle aldılar. Ezine-Ayvacık Karayolu'nu dumandan kaynaklı etkilenmesi sebebiyle bir müddet trafiğini kesmek durumunda kaldık. Yaklaşık bir 15 dakika kadar trafik kesilerek tedbir alındı. Emniyet bölge trafik ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz vatandaşımızın yangın bölgesindeki can ve mal emniyetini muhafaza etmek için sahada gayretle çalıştılar. Vatandaşlarımızı yangınlara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

UŞAK'TA ARPA TARLASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜDÜ

Uşak'ta arpa tarlasında çıkan yangın, makilik alana sıçradı.

Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında bulunan bir arpa tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye arazözler, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

BURSA'DA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursanın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yenişehir ilçesi Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına 89 personel ile 3 helikopter, 9 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale ediliyor.

YENİŞEHİR’DE ANIZ YANGINI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ebeköy ve Barcın Mahallerinde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülme çalışmaları sürdürülüyor.

MUHTAR AĞLAYARAKYARDIM İSTEDİ

Barcın Mahallesi’ndeki anız yangını, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Barcın Mahallesi Muhtarı İsmail Yüksel’in cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüksel’in ağlayarak yardım istediği görüldü.

HATAY'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve vatandaşların da destek verdiği müdahale sonuncunda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.