Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki yangında 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasının sahibi Kurtuluş Oransal, bugün öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oransal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalbi duran Oransal, yapılan ilk müdahalelerle yeniden hayata döndürülerek anjiyoya alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tutuklu Oransal’ın daha önce bazı sağlık sorunları bulunduğu belirtildi.

FACİADA 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

9 Kasım sabahı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki tesiste meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirmişti. Olayda hayatını kaybedenler şunlardı: Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16) ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Tuncay Yıldız. Facia, ülke genelinde büyük üzüntü yaratmıştı.

Patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan isimler arasında Kurtuluş Oransal, İsmail, Altay Ali, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör bulunuyordu. Ayrıca Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası başlatılan idari soruşturmalarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli SGK ve İŞKUR’da görevli 7 personeli açığa almış, Dilovası Belediyesi de Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve üç zabıta personelini geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Teknik ön rapor, üretimde kullanılan etil alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektrik kontağı nedeniyle tutuşma yaşandığını ortaya koymuştu.