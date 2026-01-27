Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK takımı taraftarlarını Fransa'ya götüren araç feci bir kazaya karıştı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, perşembe akşamı Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Olimpik Lyon-PAOK karşılaşmasında takımlarını desteklemek üzere Fransa'ya gidenleri taşıyan araç, Romanya'da kaza yaptı.

PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Lugojelul kenti yakınlarında DN6-E70 otoyolunda sollama esnasında karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Araçtaki 10 kişiden 7'si yaşamını yitirdi, yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yunan hükümeti ve itfaiye teşkilatının Romanya yerel makamları ile işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Miçotakis, ölenlerin yakınlarına ve PAOK ailesine baş sağlığı diledi.