Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Sabiha Ceren İlisulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken çocuklarda ağız ve diş bakımı hakkında konuştu.

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ BAKIMININ ÖNEMİ

Diş çürükleri, çocuklarda en sık karşılaşılan kronik hastalıklar arasında yer aldığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Ceren İlisulu, erken yaşta alınacak önlemlerle diş çürüklerinin büyük oranda önlenebilir olduğunu belirtti.

Dr. İlisulu, “Bu sebepten ebeveynler küçük yaşlardan itibaren çocuklarının ağız ve diş bakımı konusuna önem vermeli, çocuklarına diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalıdırlar. Küçük yaşlarda ağız ve diş bakımı alışkanlığı kazanmayan bireylerin, ileri yaşlarda bu alışkanlığı edinmeleri zorlaşır ve gelecekte ağız diş sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca dişlerde madde kaybı, ağrı ve erken diş kaybı durumlarında çocukların büyüme gelişim süreci olumsuz yönde etkilenebilir” dedi.

‘BEBEKLİKTEN İTİBAREN TEMİZLİK ŞART’

Dr. İlisulu, “Uluslararası Çocuk Diş Hekimliği verilerine göre, ilk süt dişinin sürmesiyle birlikte (genellikle 6-10 ay) ağız ve diş bakımına başlanması gerekmektedir. Bu dönemde bebeklerin dişleri özel olarak üretilmiş parmak fırçaları, gazlı bez ya da temiz bir tülbent yardımıyla nazikçe temizlenmelidir. Özellikle emzirme veya biberonla besleme sonrası ağız hijyenine dikkat edilmesi, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek çürüklerin önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Dr. İlisulu, tüm çocuklarda yaşa uygun miktarda ve fluorid (en az 1000 ppm) içeren diş macunu ile günde iki kez dişlerin fırçalanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “3 yaş altı çocuklarda macun sürüntü şeklinde, 3-6 yaş arası çocuklarda bezelye büyüklüğünde, 6 yaş üstü çocuklarda ise yetişkinlerle aynı miktarda diş macunu kullanılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

‘DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞINDA EBEVEYN DESTEĞİ ŞART’

Diş fırçalamanın çocuklarda yalnızca alışkanlık değil aynı zamanda ince motor becerisi gerektiren bir faaliyet olduğunu belirten Dr. İlisulu, bu nedenle ebeveyn desteğinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Çocuk Diş Hekimliği Akademisi (EAPD) önerilerine göre çocuklara 7 yaşına kadar diş fırçalama sırasında ebeveyn veya bakım veren kişi tarafından mutlaka destek olunması gerektiğini söyledi.

Dr. İlisulu, “Fırçalama işlemi sırasında yumuşak kıllı fırça tercih edilmeli, en az iki dakika sürecek şekilde ve dairesel hareketlerle dişlerin tüm yüzeyleri temizlenmeli” dedi.

GARGARA VE DİŞ İPİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Altı yaşın altındaki çocuklarda gargara kullanımının önerilmediğini söyleyen Dr. İlisulu, şunları söyledi:

“Çünkü bu yaş grubunda gargaranın yutulma riski bulunmaktadır. Altı yaş üzerindeki çocuklar ise ebeveyn gözetiminde fluorid içeren gargaraları güvenle kullanabilir. Öte yandan, yalnızca diş fırçalamak dişlerin arasındaki kontak yüzeyleri tam olarak temizleyemeyebilir. Bu nedenle süt azı dişlerinin sürmesiyle birlikte çocuklara her gün diş ipi kullanma alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Diş ipinin günde bir kez, tercihen akşam fırçalama ile birlikte uygulanması ağız sağlığı açısından büyük katkı sağlıyor.”

‘DÜZENLİ DİŞ HEKİMİ KONTROLÜ SAĞLIKLI BİR GELECEĞE ADIM’

Dr. Öğr. Üyesi İlisulu, ilk dişin çıkmasıyla birlikte başlayan diş hekimi kontrollerinin, çocukların hem ağız sağlığı hem de diş hekimi korkusunun önlenmesi açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayarak altı ayda bir düzenli olarak yapılacak kontroller sayesinde çürüklerin erken teşhis edilebildiğini ve gerekli koruyucu uygulamalar (örneğin fissür örtücü veya flor uygulaması) zamanında gerçekleştirilebileceğini söyledi.

‘SAĞLIKLI DİŞLER, SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN TEMELİDİR’

Dr. Öğr. İlisulu, “Çocukların ağız ve diş sağlığının korunmasının yalnızca sağlıkla sınırlı kalmayıp, sosyal yaşamdan psikolojik gelişime kadar birçok alanda pozitif etkiler yarattığını önemle vurguluyoruz. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli ve duyarlı davranması, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunacaktır” dedi.