ABD'de yaşayan Alex Butler, henüz 7 yaşında geliştirdiği kart oyunu sayesinde milyonlarca doların sahibi oldu. Bugün 15 yaşında olan genç girişimci, "Taco vs. Burrito" isimli oyunuyla dünya çapında milyonlar sattı. Şimdi hayali ise Lamborghini marka bir araç almak...

MİLYON DOLARLARI NASIL KAZANDI?

Alex'in buluşu olan 'Taco vs. Burrito', oyuncuların en yüksek puanı getiren yemek kombinasyonlarını oluşturmaya çalıştığı eğlenceli bir strateji kart oyunu. İlginç olan şu ki, Alex bu oyunu tasarladığında ne taco'yu ne de burrito'yu seviyordu. Ancak ailesiyle sık sık Exploding Kittens gibi kutu oyunları oynayan genç, bir gün kendi oyununu yaratmak isteyip işe koyuldu.

ANNESİ ÖNCELERİ CİDDİYE ALMADI

Annesi Leslie Pierson, oğlu bu fikri ilk kez dile getirdiğinde pek ciddiye almamıştı. Fakat Alex, onu kafelere götürüp prototipini test ettikçe oyun ciddi bir projeye dönüştü:

"Eve dönerken yeni kurallar üretirdi. Gerçekten oyun tasarımı yapmaya başladı" diyen annesi, Alex'in azmine hayran kalarak ona olan desteğini son seviyeye çıkardı.

BİR, İKİ DERKEN SERVETE DÖNDÜ

Oyun fikrini hayata geçirmek isteyen Butler ailesi, internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Alex ilk gün 200 dolar beklerken, kampanya sadece birkaç saatte 1.000 doları aştı. Toplamda 25.000 dolar toplayan aile, Hot Taco Inc. isimli şirketi kurarak Alex'i çoğunluk hissedarı yaptı.

Amazon'da satışa çıkan oyun, ilk yıl 1.5 milyon kutu sattı ve Alex de 1.1 milyon dolar gelir elde etti. Kısa sürede Amazon'un "En Çok Satan Oyun" listesine girmeyi de başardı.

OYUNUN KONSEPTİ NASIL İŞLİYOR?

Her yaştan oyuncuya hitap eden Taco vs. Burrito:

Ebeveyn ve çocukların birlikte oynayabileceği sade bir sistem sunuyor.

Stratejik kararlarla rekabeti canlı tutuyor.

İki genişleme paketi ve Kasım ayında gelecek özel koleksiyon sürümüyle büyümeye devam ediyor.

LAMBORGHINI HAYALİ VE GELECEK YATIRIMLARI

Geçen ay Wisconsin merkezli oyuncak devi PlayMonster, Taco vs. Burrito'yu satın aldı. Satış fiyatı açıklanmasa da Alex artık resmen milyoner.

"Artık üretim ve dağıtım, aile şirketinin kapasitesini aştı. Büyük bir firmanın devreye girmesi gerekiyordu" diyen anne Leslie Pierson, markanın global büyümesi için bu satışın gerekli olduğunu vurguladı.

PlayMoster CEO'su Jonathan Berkowitz ise şu sözlerle övgüde bulundu:

"Bu oyunun bir çocuk tarafından tasarlandığını duyduğumda şok oldum. Müthiş bir başarı."

Alex'in şu anki gündemi ise iki yönlü: Bir yandan Lamborghini hayali kurarken, diğer yandan ailesiyle birlikte ciddi yatırım planları yapıyor:

"Oyuna bağlı değilim. Benim için çok önemli bir şey değildi. Sadece mümkün olduğunca çok para kazanmak istedim" diyen Alex, ticari başarısını soğukkanlı bir şekilde değerlendiriyor.