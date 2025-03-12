Almanya'da bir okul gezisi sırasında 7 yaşındaki bir öğrenci, binlerce sürücünün gözden kaçırdığı bir trafik işaretindeki hatayı fark etti. Bu küçük ama dikkatli keşif, yerel yetkilileri harekete geçirdi.

positivr'in haberine göre Almanya'da sınıfıyla birlikte Schneeberg'e doğru yolculuğa çıkan genç Valentin, yolculuk sırasında dikkat çekici bir tutarsızlık fark etti. Amorbach'taki yol tabelası, Walldürn'e 14 kilometre uzaklık olduğunu gösterirken, Schneeberg çıkışındaki tabela aynı varış noktasına 15 kilometre mesafe olduğunu belirtiyordu. Valentin, okulunun desteğiyle bu hatayı bildirmek için yerel idari amir Jens Marco Scherf'e bir mektup yazdı.

Kamu işleri dairesi yetkilileri, genç Valentin'in fark ettiği tutarsızlığı doğrulamak için mesafeyi kontrol etti ve Valentin'in doğru olduğunu gördüler. Amorbach’taki yol tabelası yanlışlıkla 14 kilometreyi göstermekteydi; aslında bu mesafe 18 kilometre olmalıydı. Dikkatli gözleminden etkilenen yerel idari amir Jens Marco Scherf, Valentin’e resmi bir teşekkür mektubu gönderdi ve "Dikkatiniz sayesinde tabela düzeltilecek" ifadelerini kullandı.