Bu satış, ABD’de bir saate ödenen en yüksek bedel olarak son 7 yılın rekorunu kırdı. Önceki rekor, 2017’de yine Phillips tarafından düzenlenen müzayedede Paul Newman’ın ünlü Rolex “Paul Newman” Daytona modeline verilmişti.

Phillips’in Amerika’daki saatler bölüm başkanı Paul Boutros, The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada, sinema ve saatçilik dünyasının iki büyük ismini bir araya getiren bu iş birliğinin koleksiyonerler için taşıdığı önemi vurguladı. Satış öncesi dünya çapında büyük ilgi gördüklerini belirten Boutros, müzayedede kırılan bu rekorun heyecan verici olduğunu söyledi.

İFLAS ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Coppola’nın bu özel saati, büyük bütçeli “Megalopolis” (2024) filminin ardından satışa çıktı. Yaklaşık 120 milyon dolara mal olan film, dünya genelinde yalnızca 14,4 milyon dolar hasılat elde ederek ciddi bir ticari başarısızlıkla sonuçlandı. Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel ve Jon Voight gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film, Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapmıştı. Coppola, saati Mayıs 2024’teki bu prömiyerde de takmıştı.

Efsanevi “Baba” serisinin yönetmeni Coppola, Mart ayında katıldığı Tetragrammaton podcast’inde iflas ettiğini açıklamıştı. “Artık hiç param yok, çünkü Megalopolis’i çekebilmek için ödünç aldığım tüm parayı filme yatırdım” diyen yönetmen, büyük bir kişisel risk aldığını ve şu anda maddi olarak hiçbir şeyinin kalmadığını ifade etmişti.