Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Sadettin Saran, Ali Koç'u geçerek sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe'deki 7 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun. Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı."