Yavaş hareket eden gezegenlerin nadir görülen kozmik hizalanması, astroloji dünyasında adeta bir alarm durumu yarattı. Mart ayı itibarıyla tam 7 yıl sürecek kesintisiz bir kişisel dönüşüm ve finansal istikrar döngüsü başlıyor. Eski yaşam kalıplarını acımasızca yıkacak bu yeni dönemin merkezinde ise seçilmiş 3 burç var.

Gökyüzü yorumcuları, değişimi bekleyenlere çok net bir uyarıda bulunuyor: "Kendi inisiyatifinizi almadan, oturduğunuz yerden sadece yıldızlara bakarak hiçbir sonuç elde edemezsiniz!" İşte harekete geçenleri ödüllendirecek olan bu 7 yıllık yeni döngüde hayatı temelden sarsılacak 3 burç...

KOÇ

Koç burçları için uzun süredir devam eden mesleki tıkanıklıklar sona eriyor. Tam bir rahatlama ve güçlenme dönemi başlıyor.

Kariyerde uzun vadeli başarı ve sarsılmaz bir finansal gelecek için o sağlam temelleri atmanın, risk alıp masaya yumruğu vurmanın tam zamanı.

İKİZLER

Mali durumlarında ve kariyer çizgilerinde tamamen beklenmedik ama bir o kadar da özgürleştirici radikal değişiklikler yolda.

Geleneksel işleri bir kenara bırakın. Özellikle yeni teknolojiler, dijital dünya veya yurt dışı bağlantılı projeler üzerinden gelecek ani bir finansal sıçramaya hazır olmalılar.

KOVA

Üçlü arasındaki en derin ve sarsıcı kişisel "yıkımı ve yeniden doğuşu" Kovalar yaşayacak.

Kendilerini aşağı çeken, engelleyen tüm bağlardan, insanlardan ve eski alışkanlıklardan acımasızca kurtulacaklar. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadan, cesur ve tamamen "kendileri gibi" olacakları otantik bir hayata adım atacaklar.