Emlak kralı olan ve 7 milyar dolarlık servete sahip olduğu bildirilen eski başbakan Berlusconi’nin, Bunga Bunga Partisi’nden çekilen fotoğraflar 2013 yılında gündemi sallamıştı.

Ardından vergi kaçakçılığından yargılanan ve ceza alan Berlusconi, kamu hizmetlerinden yasaklanmış ve 2023’te de ölmüştü.

7 YÜZME HAVUZU, 126 ODASI VAR

Porto Rotonda yakınlarındaki Ville Certosa’ya 500 milyon Euro değer biçildi ve bir Arap zenginin almak istediği belirtildi.

120 hektar üzerine kurulu, yedi yüzme havuzu ve bir yanardağı olan villa, Afrika usulü seks ritüellerinden sonra da satışa çıkarılmış ancak satılamamıştı.

Villada 126 oda ve 4500 metrekarelik yaşam alanı bulunuyor. Garajı 180 metrekare, bir kaç şelale ve nadir orkidelerin yetiştiği seralar da villayı tamamlıyor.

Berlusconi, villasında ABD eski Başkanı George W. Bush, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vlatimir Putin’i de ağırlamıştı.