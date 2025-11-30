Olay, 25 Kasım’da Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Reşadiye Caddesi’nde Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan şüpheli, dükkâna girer girmez çalışanı tabancayla tehdit etti. Yanında getirdiği çantaya bilezikleri doldurmasını isteyen saldırgan, daha sonra çalışanın el ve ayaklarını bantla bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli, vitrindeki 170 bileziği alarak hızla olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır’da yakalandı

Soyguncunun kimliğini belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri, bant üzerindeki parmak izi eşleşmesiyle şüpheliyi tespit etti. Hırsızlığın failinin, özel harekat polisi Cumhur Yılmaz (28) olduğu belirlendi. Ordu ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla Yılmaz, görev yaptığı Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumhur Yılmaz, bugün Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Yılmaz’ın, çaldığı altın bilezikleri olaydan iki gün önce kiraladığı evde sakladığı tespit edildi.