Korkusuz / Figen Öztürk



Aşkın yaşı yoktur ama bu durum biraz farklı! Bu da o hikayelerden... Derdini anlatmak için Müge Anlı’nın programına konuk olan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, 45 yaşındaki sevglisi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. 40 yaşında eşini kaybeden ve 30 yıl boyunca 5 evladına tek başına bakan talihsiz kadın, işletmeci Mustafa Demir ile tanıştıktan sonra hayatının kabusa döndüğünü söyledi.



7 MİLYON LİRALIK DAİRESİNİ KAPTIRDI



Adamın tatlı sözlerle evini elinden aldığını ileri süren Şerife nine, “Bana ‘bal peteğim’ derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?” diyerek isyan etti. 7 milyon TL değerindeki evin tapusunu kendi üzerine alan Demir’in, evi kısa sürede satarak Şimşek ile iletişimini kopardığı iddia edildi. “Sevginin yaşı mi olur” diyen Şimşek’in anlattıkları karşısında programın sunucusu Anlı da şaşkınlığını gizleyemeyerek, “İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.