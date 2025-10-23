Yaklaşık 70 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu yumurta, Arjantin, Patagonya'daki General Roca yakınlarında yapılan kazılar sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Keşfi yapan Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi üyelerinden biri, "O kadar iyi korunmuştu ki yeni yapılmış gibi görünüyordu" dedi.

Yumurta, pürüzsüz ve oval yapısıyla günümüz kuş yumurtalarını andırsa da yüzeyindeki izler onun Kretase döneminden kaldığını kanıtlıyor.

YUMURTANIN İÇİNDE NE VAR?

Keşif, Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) liderliğinde yürütülen "Kretase Seferi I" adlı bilimsel araştırma kapsamında gerçekleşti. Projeye Azara Vakfı, National Geographic ve Rio Negro hükümeti destek verdi.

Patagonya'da daha önce dinozor yumurtaları bulunmuş olsa da bu kadar bütün halde ve kabuğu zarar görmemiş bir örneğe son derece az rastlanıyor.

Bilim insanları, yumurtanın içinde embriyonik kalıntılar olabileceğini düşünüyor. Eğer bu doğrulanırsa, bu keşif Güney Amerika paleontolojisinde yüzyılın en önemli bulgularından biri olarak tarihe geçecek.

Yumurtanın, Bonapartenykus adlı küçük ve etçil bir dinozor türüne ait olabileceği tahmin ediliyor. Bu tür, Kretase döneminin sonlarında Patagonya bölgesinde yaşamıştı.

CANLI YAYINDA DÜNYAYA DUYURULDU

Araştırmacı Gonzalo Munoz, National Geographic'e yaptığı açıklamada, "Tam bir sürprizdi. Etçil dinozor yumurtası bulmak zaten nadirdir, bu kadar sağlamını bulmak ise neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı. Munoz, etçil dinozor yumurtalarının genellikle çok ince kabuklu olduğunu ve bu nedenle kolayca bozulduğunu belirtti.

Kazı çalışmaları, canlı olarak yayınlandı ve izleyiciler bu tarihi anlara tanıklık etti. Ekibin lideri Federico Agnolin, "Bilim artık dünyanın her yerine aynı anda ulaşabiliyor. İnsanlar bilimi canlı canlı izliyor" ifadelerini kullandı.

Arjantin, şu anda Çin ve ABD'nin ardından en fazla dinozor türü keşfedilen üçüncü ülke konumunda. Yeni bulunan bu yumurta, Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi'ne götürülerek incelemeye alınacak. Araştırmalar tamamlandığında yumurta, Patagonya'daki bir müzede halka açık olarak sergilenecek.