Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi’ndeki bir çocuk parkında meydana gelen olayda parka bakan evinin penceresine yarı çıplak çıktığı iddia edilen 70 yaşındaki T.Y.’nin cinsel organı ile oynayarak çocuklara baktığı görüldü.

MAHALLELİ EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Durumu fark eden kız çocukları durumu ailelerine bildirdi. Cinsel içerikli istismar davranışlarda bulunduğu iddia edilen kişinin evine giden 5-6 kişilik grup şahsı dışarı çıkararak evire çevire dövdü.

Şüpheli ise eşinin yeni öldüğünü bunalım geçirdiğini ve kötü niyetli bir amacı ve davranışları olmadığını iddia etti, mahalleye gelen polis şahıs gözaltına alıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Sosyal medya paylaşımlarında aynı kişinin daha öncede benzer davranışları daha önce de birçok kez sergilediği ve uyarıldığı belirtildi. T.Y. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADALET YERİNİ BULDU SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

SÖZCÜ’ye ulaşan velilerden biri “Nihayet adalet yerini buldu. Çocuk parkına bakan evinin penceresine zaman zaman çırılçıplak çıkıp cinsel organı ile oynayıp çocuklara bakıyordu, birçok kez aynı olayı gördük duyduk, deli numarası yapıyormuş bizce sapıklıktan başka bir şey değil, adli süreci yakından takip edeceğiz” diye konuştu.