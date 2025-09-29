Dünya genelinde özel zamanlar yaklaşırken bazı sürücülerde araçlarına konsept süsleme yapabiliyor. Araçlarını süslemek isteyen sürücüler için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Google Trendler verilerine göre binlerce kişi “Cadılar Bayramı arabası” araması yapıyor. Ancak masum gibi görünen süslemeler, sürücülere 13 bin sterline (726.994,58 TL) varan para cezaları getirebilir.

SAHTE VÜCUT PARÇALARI BÜYÜK TEHLİKE

Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan bagajdan sarkan sahte kollar ya da bacaklar, Cadılar Bayramı süslemeleri arasında en tehlikelilerinden. Uzmanlara göre bu tür aksesuarlar diğer sürücülerin dikkatini dağıtıyor, yayalarda panik yaratabiliyor ve bu da ceza kapsamında değerlendirilebiliyor, 5.000 sterline (279.626,90 TL) kadar para cezasına yol açabiliyor. Üstelik sahte parçanın plakanın üzerini kapatması halinde 1.000 sterlin (55.929,32 TL) ek ceza da gündeme geliyor. Birden fazla ihlal üst üste geldiğinde toplam rakam 13.000 sterline (726.994,58 TL) kadar çıkabiliyor.

CAM ÇIKARTMALARI DA YASAL SONUÇ DOĞURABİLİR

Kanlı el izleri, böcek desenleri veya sahte kan lekeleri gibi pencerelere yapıştırılan çıkartmalar görüşü engellediği anda yasa dışı hale geliyor. Bu durumda sürücüler 2.500 sterline (139.823,30 TL) kadar para cezası, üç ceza puanı ve hatta araç kullanma yasağı ile karşılaşabiliyor. Ayrıca kaza olması durumunda sigorta şirketleri hasar taleplerini reddedebiliyor.

GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Uzmanlar, eğlenceden vazgeçmeden güvenliği korumak için farklı yollar öneriyor:

Küçük balkabakları, plastik örümcekler veya figürinler

Boyaya zarar vermeyen manyetik çıkartmalar

Ürkütücü desenli koltuk kılıfları

Park halindeyken bagajı dekoratif bir sahneye dönüştürmek

Bu yöntemler, hem yaratıcılığı serbest bırakıyor hem de trafik güvenliğini riske atmıyor.

TÜRKİYE’DE DE YASAL YAPTIRIM VAR

Avrupa’da uygulanan bu cezalar, Türkiye’de de farklı başlıklar altında sürücülere yansıyabilir. Karayolları Trafik Kanunu, sürücünün görüşünü engelleyen ya da diğer sürücülerin dikkatini dağıtan aksesuarları yasaklıyor. Özellikle plakanın okunurluğunu bozan süslemeler, ülkemizde de doğrudan cezai işlem nedeni. Ayrıca kazaya sebep olan süslemelerde sigorta şirketlerinin ödeme yapmama hakkı bulunuyor.