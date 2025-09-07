Listede ağırlıklı olarak B ve C segmenti araçlar yer alırken, birkaç D segmenti model de bulunuyor. Dizel, benzinli ve LPG’li seçeneklerin yanı sıra, otomatik ve manuel şanzıman alternatifleri de mevcut. Hatchback, sedan ve station wagon gövde tipleri de tercih edilebiliyor.

700-800 BİN TL ARALIĞINDA ÖNE ÇIKAN MODELLER

*Fiat Egea 1.3 Multijet ve 1.4 Fire

*Opel Astra J

*Renault Megane 4 Dizel Otomatik

*Renault Fluence

*Peugeot 308 1.6 HDi Otomatik

*Renault Clio 1.0 TCE

*Volkswagen Passat 1.4 TSI

*Volkswagen Golf 7 Manuel Vites

*Hyundai i20 1.4 MPI Otomatik

*Toyota Corolla 1.6 132 Beygir

*Honda Civic FD6 ve FB7

*Ford Focus MK3

HEM EKONOMİK HEM ULAŞILABİLİR

Bu araçların en önemli ortak noktası, yakıt tasarrufu, bakım kolaylığı ve hızlı ikinci el satışı. Ayrıca yaygın servis ağları ve uygun yedek parça maliyetleri, alıcılar için ekstra güvence sağlıyor.

Uzmanlara göre, bu fiyat aralığında araç almak isteyenlerin kilometre, hasar kaydı ve bakım geçmişi gibi kriterlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Doğru seçim yapıldığında, 700-800 bin lira bütçeyle hem konforlu hem de uzun ömürlü bir araca sahip olmak mümkün.