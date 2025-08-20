Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato talepleri reddedildi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, kararında her iki şirketin de İcra İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca iflasına hükmetti. Böylece firmaların daha önce alınan tedbir kararları da kendiliğinden ortadan kalkmış oldu.

71 YILLIK MARKA KAPANIYOR

Taç Pekmez markasıyla tanınan Antalya Konserve Pekmez, hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime uzun yıllar katkı sağlamıştı. Ancak artan maliyetler ve yaşanan ekonomik darboğaz, şirketin üretim faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirdi.

RESMİ İLAN YAYIMLANDI

Mahkeme kararının ardından hazırlanan resmi ilanla birlikte, şirketin iflası kamuoyuna duyuruldu. Kararda, ilgili şirketlerin ticaret sicil numaraları ve vergi numaraları da yer aldı.