Avrupa Birliği’nde (AB) sanayi sektöründe yaşanan kapanış dalgası son 15 yılın rekorunu getirdi. Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörü (ERM) verilerine göre, 2024’ün ilk sekiz ayında toplam 72 büyük sanayi kuruluşu faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu sayı, küresel mali krizin en sert yaşandığı 2009’dan bu yana kaydedilen en yüksek kapanış oranı oldu.

PANDEMİYİ GEÇTİ

2009’un aynı döneminde 81 sanayi kuruluşu kapanmış, pandemi yılı olan 2020’de ise kapanış sayısı 49’da kalmıştı. Bu yıl ise 72 şirketin kapanması, Kovid-19 dönemini geride bırakarak Avrupa ekonomilerinde ciddi bir endişe yarattı.

18 BİN KİŞİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Kapanışların en büyük etkisi ise iş gücü piyasasında görüldü. Sanayi sektöründe 18 bin işçi işsiz kaldı. Bu sayı, AB tarihinde üçüncü en yüksek sonuç olarak kayıtlara geçti. Karşılaştırmak gerekirse; küresel mali kriz sırasında 27 bin 300, Kovid-19’un zirve döneminde ise 18 bin 700 kişi işini kaybetmişti.

İSPANYA'DAKİ DÜKKANLAR BİRER BİRER KAPANDI

Kapanan işletmelerin coğrafi dağılımı da dikkat çekti. Toplam kapanışların yüzde 17’si İspanya’da, yüzde 14’ü Fransa’da, yüzde 11’i Almanya’da gerçekleşti. Hırvatistan ve Danimarka gibi küçük ekonomilerde ise birer işletme faaliyetlerine son verdi.

Önceki yıllarda kapanışların büyük kısmı Almanya merkezli olurken, bu yıl Avrupa genelinde kapanışların daha dengeli şekilde dağıldığı gözlemlendi. Uzmanlar, bunun Avrupa sanayisinin genelinde yapısal bir zorluk işareti olduğuna dikkat çekiyor.