CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İzmir-Aydın Otoyolu’nun 25 yıllığına özelleştirilme planına dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mevcut ücretlerin katlanarak artacağını öne süren Yavuzyılmaz, özellikle bölge halkını ve bu güzergahı kullanan sürücüleri bekleyen mali yükün altını çizdi.

YÜZDE 400'LÜK ZAM SENARYOSU

Kamu eliyle işletilen 99 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın Otoyolu’nun özelleştirilmesi durumunda geçiş ücretlerinin mevcut 73 TL seviyesinden 365 TL’ye fırlayacağını belirten Yavuzyılmaz, bu durumun yüzde 400 oranında bir zam anlamına geldiğini ifade etti. Özelleştirme planının vatandaşın cebini doğrudan hedef aldığını savunan CHP’li isim, kamu kaynaklarının devriyle birlikte maliyetlerin beş katına çıkacağı bir senaryoya dikkat çekti.

BEŞ KATLIK ÜCRET FARKI NASIL OLUŞUYOR

Yavuzyılmaz, yaptığı kıyaslamada Karayolları 2. Bölge’deki mevcut birim fiyatları üzerinden bir tablo çizdi. Kamu tarafından işletilen İzmir-Aydın hattında kilometre başına düşen ücretin 0,74 TL olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, aynı bölgede Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Aydın-Denizli Otoyolu’nda bu rakamın 3,57 TL’ye ulaştığını vurguladı. Bu endeksleme üzerinden bir hesaplama yapıldığında, özelleştirme sonrasında vatandaşın karşısına çıkacak faturanın katlanmasının kaçınılmaz olduğu uyarısını yaptı.

MARMARAY'DA ZAMLANIYOR, YOLA ÇIKANIN CEBİ BOŞALACAK

Ulaşımdaki zam dalgası yalnızca karayollarıyla sınırlı kalmıyor. TCDD Taşımacılık A.Ş., İstanbul’daki ulaşım ağının en önemli halkalarından biri olan Marmaray ve banliyö hatları için yüzde 25,49 oranında bir artış talebinde bulundu. Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile İstanbul Havalimanı ve Sirkeci-Kazlıçeşme güzergahlarını kapsayan bu yeniden değerleme talebi, İBB Meclisi Tarife Komisyonu’na sunuldu. Hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda maliyetlerin artması, vatandaşın bütçesini her koldan zorlamaya hazırlanıyor.