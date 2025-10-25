Çanakkale Söğütlü köyünde hayvancılıkla uğraşan Hakime Pala Gürel, küçükken kardeşine bakması gerektiği için okula gidemedi.
Gürel'in hafızasında bu zorlu yıllardan geriye, büyüklerinden dinlediği masallar kaldı.
Tüm yakınlarını kaybeden Gürel, 15 yıl önce eline renkli kalemleri alıp çizdiği resimlerini yalnızlığına ortak etti.
Gürel, dinlediği hikayeleri, masalları, köy yaşamını yansıttığı resimleriyle evini galeriye dönüştürdü.
"EĞİTİM ALMAK İSTİYORUM"
Resimleriyle evinin 30 metrekarelik alanını donatan Gürel, "Bir şeye üzüldüm mü hemen boyalarımı alıyorum. Yolda karton bulunca resim yapmak için alıyorum. Resim eğitimi almak istiyorum. En büyük hayalim sergi açmak" dedi.