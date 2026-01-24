Kredili mevduat hesaplarında (KMH) biriken borç, yüksek faiz ve vergi yükü nedeniyle hızla artarken, ekonomi yönetiminin bu yükselişe karşı limit sınırlaması hazırlığında olduğu öğrenildi. Geliri harcamalarını karşılamayan hanehalkı, kart borçlarını kapatmak ve günlük nakit ihtiyacını karşılamak için KMH yani (ek hesap) kullanımına yöneliyor. Ancak yüksek faiz oranları, borcun kısa sürede büyümesine yol açtı.

KONUT KREDİSİNİ GEÇTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 16 Ocak verilerine göre, KMH bakiyesi bir yılda yüzde 68 artarak 742.5 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde konut kredisi bakiyesi 513.5 milyar TL’den 684.4 milyar TL’ye yükseldi. Böylece ek hesap borcu, yıllık 300.5 milyar TL’lik artışla 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla ilk kez konut kredisi stokunu geride bıraktı.

EN PAHALI BORÇLANMA

Ancak, borçtaki tırmanışın asıl nedeni, bu krediye erişimden çok faiz ve vergi yükü. KMH’lerde uygulanan faiz oranlarına ek olarak, faiz üzerinden alınan yüzde 15 KKDF ve yüzde 15 BSMV ile toplamda yüzde 30’luk vergi yükü borcun maliyetini daha da artırıyor.

Bu durum, ek hesapları sistemdeki en pahalı borçlanma araçlarından biri haline getirdi. Finansal İstikrar Komitesi’nin önceki gün yaptığı toplantıda, kredi kartları ve KMH’lere yönelik düzenleme seçeneklerinin ele alındığı aktarılmıştı. Ancak mevcut tabloda, borç artışının temel nedenleri arasında yer alan faiz oranları, vergi yükü ve komisyonlara yönelik bir adımın gündemde olmadığı görüldü.

‘Konut kredisinde %1.2 faiz gündemde’

Finansal İstikrar Komitesi’nin önceki toplantısında, ilk kez konut alacaklara yönelik konut kredilerindeki mevcut sınırlamaların da ele alındığı aktarılmıştı. Toplantıda, konut kredilerine ilişkin alternatif modellerin değerlendirmeye alındığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, gündemde yaklaşık yüzde 1.20 faiz oranı, 2 milyon TL seviyesindeki kredi limitinin artırılması, vadelerin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması seçeneklerinin bulunduğunu söyledi.