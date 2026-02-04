Erzurum-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçakta dün saat 21.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Uçak, havalanmak üzere pist başına doğru ilerlediği esnada bir yolcu rahatsızlandığını beyan ederek kabin ekibinden yardım talep etti.
UÇAKTAN İNERKEN HELALLİK İSTEDİ
Yolcunun uçuşa devam edemeyeceğini bildirmesi üzerine kokpit ekibi uçağı park alanına geri döndürdü. Hosteslerin yardımıyla uçaktan indirilen yolcu, uçağın kendisi nedeniyle gecikmeye girmesinden dolayı kabin personeline ve diğer yolculara teşekkür ederek helallik istedi. Yolcunun tahliyesinin ardından uçakta rutin kontroller yapıldı.
KORKU NEDENİYLE İNDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı." Yolcunun tahliyesi sırasında kabin içerisinde kısa süreli bir bekleyiş hakim oldu.
75 DAKİKALIK GECİKME
İlgili yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından uçak, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık rötardan sonra İstanbul’a gitmek üzere havalandı. Rahatsızlanan yolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.