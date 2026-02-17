90’lı yaşlarındaki Ed ve Sally Wagner çifti, 75’inci evlilik yıl dönümlerinin yaklaştığını düşünürken beklenmedik bir gerçekle karşılaştı.

Greensburg, Pennsylvania’da yaşayan çift, 9 Şubat Pazartesi günü bu önemli dönüm noktasına ulaşacaklarını yakınlarına söyledi.

The Tribune-Review’e göre çiftin damadı Mark Aitken, aile için Ancestry.com üzerinden bir kayıt araması yaptı ve Ed ile Sally’nin evlilik cüzdanının bir kopyasını buldu.

EVLİLİK BELGESİNDEKİ AYRINTI

Belgede çiftin 1951 değil, 1952 yılında evlendiği görüldü. Bu da 75’inci yıl dönümlerine bir yıl kaldığı anlamına geliyor. 92 yaşındaki Sally, hatayla ilgili “Bu kadar uzun süredir evliyseniz, kimin umurunda?” diyerek espri yaptı.

Çift, 70 yılı aşkın süre önceki düğün günlerini de anlattı. Pennsylvania’nın East Huntingdon kentinde lisede tanışan Ed ve Sally, 9 Şubat 1952’de Virginia’daki Winchester First Presbyterian Kilisesi’nde, “mevsime göre alışılmadık derecede sıcak” bir kış gününde evlendi.

Evlilik kararında hem aşk hem de pratik nedenler etkiliydi. Ed askere alınmıştı ve düğünden sadece dokuz ay sonra Kore Savaşı’nda görev yapmak üzere ayrılacaktı. Ed o günleri, “Ona ‘Nasıl olsa evlenelim’ dedim. ‘Bana bir şey olursa, hizmetten gelen parayı alırsın’ ” sözleriyle hatırladı.

İLK ÇOCUKLARI 1955'TE DOĞDU

Ed savaşta görev yaparken Sally ailesiyle birlikte yaşadı. Aynı dönemde üç erkek kardeşi ve eşi askerlik görevindeydi. Sally, bunun endişe verici bir süreç olduğunu söyledi.

Bu dönemde yerel bir dikiş fabrikasında çalıştı, arkadaşlarıyla vakit geçirdi, pazar günleri kiliseye gitti ve Ed’e her hafta mektup yazdı. Zaman zaman mektuplarına atıştırmalıklar ve şarap şişeleri de ekledi.

Ed, savaşın Temmuz 1953’te sona ermesine kadar görev yaptı. Daha sonra çift Greensburg’a yerleşerek aile kurdu. İlk çocukları Charles 1955’te, kızları Kathy 1957’de ve oğulları Edward 1961’de dünyaya geldi.

DOKUZ TORUNLARI VAR

Bugün ise dokuz torun ve yedi torun çocuğuyla birlikte hayatlarının altın yıllarını geçiriyorlar. Birlikte kiliseye gidiyor, dışarıda yemek yemekten keyif alıyorlar ve özellikle yaz günlerinde evlerinin önünde oturmayı sevdikleri için mahallede tanınıyorlar.

Uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı sorulduğunda Ed, Sally’yi överek “Onsuz ne yapardım bilmiyorum” dedi. Sally ise sözlerini, “İkimiz de birbirimiz için buradayız. Ve sevgi hala burada” diyerek tamamladı.