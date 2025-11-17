Politika faizindeki değişim, yatırımcıları bir kez daha mevduat hesaplarına yönlenmesine neden oldu. Piyasalar yeni haftaya temkinli başlarken, riski düşük getiri arayan tasarruf sahipleri bankaların güncel oranlarını yakından takip ediyor.

Bankaların yayımladığı oranlara bakıldığında, geçen hafta %42,00 seviyesinde bulunan en yüksek mevduat faizi bu hafta da korunuyor. Vadesiz hesapta ek nakit tutma şartı aranmadan sunulan bu oran, yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI DEĞİŞMEDİ

17 Kasım 2025 itibarıyla bankalarda görülen en yüksek faiz oranları şöyle sıralanıyor:

Denizbank: %42,00

Akbank: %42,00

QNB Finansbank: %41,75

Vakıfbank: %41,50

Yapı Kredi: %41,50

Odea Bank: %39,50

TEB: %39,00

ING: %39,00

Ziraat Bankası: %37,00

Halkbank: %37,00

(Not: Bu oranlar bankaların internet sitelerinde ilan edilen verilerdir. Güncel oranlar şubelere, kampanyalara ve müşteri segmentine göre değişiklik gösterebilir.)

750 BİN TL 32 GÜNDE NE KAZANDIRIYOR?

Piyasada hâlen geçerli olan en yüksek faiz oranı olan %42,00’ye göre 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi hesaplandığında ortaya çıkan tablo şöyle:

Mevduat Tutarı: 750.000 TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 22.784 TL

(Bu hesaplama, stopaj oranları dahil edilerek oluşturulmuştur. Müşteri türüne göre değişiklikler olabilir.)

2025 yılında Türkiye'de uygulanan asgari ücret, brüt 26,005.50 TL, net olarak ise 22,104.67 TL olarak belirlenmiştir.

FAİZLERDE GÖZLER ARALIK AYI KARARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayında vereceği politika faizi kararı, mevduat oranlarının yönü açısından kritik önem taşıyor.

Şu anda politika faizi %39,50 seviyesinde bulunurken, gecelik TL faizleri geçen haftayı %39,33 ile kapattı. Kasım ayı enflasyon verisi de piyasaların yakın takibinde.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, tüketici fiyatlarında bu ay %1,59 artış beklendiğini ortaya koydu. Beklentinin gerçekleşmesi hâlinde, aralık ayında Merkez Bankası’ndan yeni bir indirim olabileceği görüşü güçleniyor.

Bankacılık çevreleri, politika faizinde aşağı yönlü bir adımın, mevduat faizlerinde de yeni düşüşlere yol açabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

MEVDUAT ŞİMDİLİK DURAĞAN SEYİR HALİNDE

Mevduat faizlerinde bu hafta önemli bir değişiklik görülmezken, yatırımcıların gözü Merkez Bankası’nın aralık ayındaki kararına çevrilmiş durumda. Politika faizindeki olası hareketler, mevduat getirilerini doğrudan etkileyebileceğinden tasarruf sahipleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kısa vadede %42,00 seviyesindeki üst bant korunuyor olsa da, önümüzdeki dönemde faizlerde yeni bir yön arayışı gündeme gelebilir.

*Bu haberde yer alan faiz oranları, getiri hesaplamaları ve ekonomik değerlendirmeler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Buradaki hiçbir veri, yorum veya hesaplama yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlar kişilerin gelir durumu, risk tercihi ve bankaların güncel şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Her yatırımcının işlem yapmadan önce kendi araştırmasını yapması ve gerekirse uzmanlardan profesyonel destek alması önerilir.