Mevduat faiz oranları, yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmuştur. 5 Nisan 2025 cumartesi günü itibariyle bankalar arasında faiz oranlarında değişiklikler yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek faiz oranını sunan banka hangisi? 750 bin TL’lik bir yatırımın 1 aylık getirisi ne kadar olacak? İşte bankaların faiz oranları ve kazanç hesaplamaları…

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli bir değişim yaşandı. Bu durum, yatırımcıların yöneldiği bankaların faiz oranlarını daha dikkatli bir şekilde incelemelerine neden oldu. 5 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar şu şekilde sıralanıyor:

Fibabank: %48 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunuyor. 750 bin TL yatırıldığında, 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi 26.827 TL olarak hesaplanıyor ve vade sonu toplam tutar 776.827 TL oluyor.

QNB Finansbank: %47,5 faiz oranı ile 750 bin TL’ye 26.548 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu toplam tutar ise 776.548 TL.

Türkiye Finans: %47 faiz oranı ile 750 bin TL için 26.268 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu tutarı ise 776.268 TL.

ING: %47 faiz oranı ile yine 26.268 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu tutarı 776.268 TL.

AKBANK, TEB ve Denizbank: Bu üç banka %46 faiz oranı ile 750 bin TL yatıran yatırımcılarına 25.710 TL net kazanç sunuyor. Vade sonu tutarı ise 775.710 TL.

Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile 25.430 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu tutarı 775.430 TL.

Türkiye İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 22.077 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu tutarı 772.077 TL.

Yapı Kredi: %38,5 faiz oranı ile 21.518 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu tutarı 771.518 TL.

Yukarıdaki bankaların sıralamasına bakıldığında, 5 Nisan 2025 itibarıyla bankalar arasında en yüksek mevduat faiz oranını sunan Fibabank oldu.

BANKA SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Yatırımcılar için faiz oranı tek başına karar verme kriteri olmamalı. Bankaların güvenilirliği, müşteri hizmetleri ve diğer bankacılık ürünlerinin sunduğu avantajlar da önemli faktörlerdir. Mevduat faizleri, yatırımcılara kısa vadede kazanç sağlasa da, uzun vadeli yatırımlar için farklı değerlendirmeler yapmak önemlidir.