İlerleyen yaşına rağmen formuyla dikkat çeken deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde konferans için Kütahya Gediz'e gitmişti.

Daha sonra Gediz depremlerinin yükseldiği Murat Dağı'na çıkan Üşümezsoy yoğun kar yağışına aldırış etmeden yarı çıplak gezdi.

"Havalara rağmen çıplağım. Şov yapmıyorum, üşümüyorum" diyen ünlü deprem bilimci, çektiği videoda şöyle konuştu:

'AYININ POSTU VAR BENİM YOK'

"Murat Dağı'ndayız. Lapa lapa kar yağıyor. Sibirya gibi bir havada Şener Üşümezsoy soyunuyor. Karşımızda çam ormanları... Burada eskiden ben dağlardayken Yörükler bana bağırıyordu, 'Hemşehrim mahluk var mahluk!' diye... Ben de 'mahluklardan biriyim zaten' diyordum. Şimdi buraya gelince aklıma geldi. Mahluk, ayı demek. Ayının postu var, benim yok. Çok üşürsem kayak merkezinden sıcak su alırım."