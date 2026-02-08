Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdülhadi Turus TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi verdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Almanya’da 2024’de çıkan yasa gereği çifte vatandaşlığın kabul edildiğini bu haktan 800 bin Türkün yararlanabileceğini belirterek ‘’Bugüne kadar kaç Alman vatandaşı Türk, aynı zamanda Türk vatandaşlığı için de başvurdu’’ diye sordu.

GÜVEN KAYBI VAR

Kendisi de Almanya doğumlu olan Başkan Turus ise ‘’Şu ana kadar 30 bine yakın bir başvuru oldu, beklenti daha yüksek. Sebeplerden biri Avrupa’da yükselen ırkçılık”dedi. Milletvekili Çakırözer ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ‘’En büyük neden ülkemizin demokrasi konusunda sınıfta kalması. Pasaportumuzun da itibarı yok. Çifte vatandaş olursam Almanlar ileride beni vatandaşlıktan çıkarabilir, o zaman ne yaparım? düşüncesi de var’’ dedi.